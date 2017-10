Heldenrol voor Icardi: "Deze bal ga ik goed bewaren"

15 oktober 2017 – Een hattrick maken in de derby tegen AC Milan, beter het kan niet als je spits bent van Internazionale. Mauro Icardi flikte het zondagavond en loodste zijn ploeg naar een 3-2 zege. De Argentijn kon zijn prestatie na afloop nauwelijks beseffen.



"Dit is niet te beschrijven", stamelde de spits direct na afloop tegen Mediaset Premium. "Het is een speciaal gevoel om deze wedstrijdbal mee naar huis te mogen nemen en ik zal deze goed bewaren. Ik had al tegen mijn teamgenoten gezegd dat ik zou gaan scoren. Ik blij voor mezelf en Inter, maar het belangrijkste is de overwinning."



Inter kent zodoende de perfecte aanzet voor de wedstrijd tegen Napoli van komende zaterdag. Het duel met de koploper is een absolute kraker, aangezien de ploeg uit Milaan naar de tweede plaats is geklommen. "Het is nu nog te vroeg om over de titel te praten", vindt Icardi. "We gaan nu bezig met de volgende wedstrijd en die is tegen het sterke Napoli. Dat is een speciale wedstrijd, omdat ze bovenaan staan en het beste voetbal van Europa spelen."