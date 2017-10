Marseille speelt gelijk in wedstrijd met zes doelpunten

15 oktober 2017 – Olympique Marseille heeft nagelaten om de gedeelde tweede positie te grijpen in Frankrijk. Het team van Rudi Garcia vergaloppeerde zich zondag bij laagvlieger RC Strasbourg en kwam niet verder dan een 3-3 gelijkspel.



Dat Marseille niet wist te winnen in de uitwedstrijd is opvallend, zeker omdat het nog wel een goede start kende. Dimitri Payet liet de fans van Marseille al na vijf minuten juichen, maar zag dat de thuisclub na een halfuur langszij kwam. In de tweede helft eiste Strasbourg-speler Bakary Koné een hoofdrol op. De centrumverdediger maakte in de derde minuut van de tweede helft een eigen doelpunt en maakte die tien minuten later weer ongedaan. Dimitri Lienard leek Strasbourg een kwartier voor tijd de zege te bezorgen door de 3-2 te maken, maar Kostas Mitroglou redde in de 88ste minuut een punt voor Marseille. Die ploeg staat nu vierde, met twee punten minder dan AS Monaco.



Bij OGC Nice loopt het nog steeds niet. De nummer veertien van de Ligue 1 verloor zondag met 2-0 bij Montpellier door twee goals in de tweede helft.