Druk op Montella door derbyverlies alleen maar groter

8:01 – Na twee competitienederlagen op rij werd de druk steeds groter voor Vincenzo Montella, waardoor de geplaagde coach misschien wel een overwinning in de Derby della Madonnina nodig had om zijn baan te behouden. AC Milan ging zondagavond door een hattrick van Mauro Icardi echter met 3-2 ten onder tegen de aartstrivaal, waardoor Montella moet vrezen bij de ambitieuze club die sinds afgelopen zomer in Chinese handen is.



Desondanks heeft Montella wel een positief gevoel overgehouden aan de derby tegen Inter. Vooral in de tweede helft had Milan namelijk het betere van het spel. Het was dat Icardi messcherp was, anders waren de goals van Suso en Giacomo Bonaventura zeker genoeg geweest. "Als we met deze spirit spelen, dan gaan we niet weer verliezen", zegt Montella na afloop van het derbyverlies tegen Mediaset Premium. Een late penalty gaf de doorslag in Stadio Giuseppe Meazza. Ricardo Rodriguez vergreep zich licht, waar Danilo D'Ambrosio gretig gebruik van maakte. "Hij deed dat heel slim. Het is heel zuur om zo'n wedstrijd op deze manier te verliezen."



Montella put moed en geloof uit de verloren burenruzie. "We speelden een geweldige tweede helft en dat maakt me echt trots. We spelen met de Milan-ziel, zoals we het graag willen zien. Het is jammer dat het geen punten opgeleverd heeft, maar we zijn op de goede weg en kunnen daarom optimistisch zijn. Het glas, bij mij, is halfvol."



Milan heeft door een elftal aanwinsten veel ambities om weer terug te keren naar de top van de Serie A, maar de achterstand op de ongenaakbare koploper Napoli is na vier nederlagen in acht speelronden al twaalf punten. Lazio, Sampdoria, AS Roma en Inter wisten al te winnen van de Rossoneri. Het is slechts goed voor een tiende plaats, wat zeer teleurstellend is gezien het zomerse transfergeweld.