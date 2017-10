Scorende PSV-debutant Mauro Júnior geniet van eerste goal

8:45 – Mauro Júnior debuteerde zondag namens PSV in De Koel tegen VVV-Venlo (2-5). De Braziliaan luisterde zijn debuut op met de vijfde treffer van de Eindhovenaren. "Deze middag zal ik nooit meer vergeten", vertelde hij vol trots.



In gesprek met het Eindhovens Dagblad keek hij terug op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van PSV. "De trainer zei tegen me dat ik met een vrij gevoel moest voetballen. Plezier moest hebben. En dat had ik ook. Ik ben zo ontzettend blij met mijn eerste wedstrijd en doelpunt voor PSV. "



De achttienjarige aanvallende middenvelder werd na een snuffelstage in 2013 een paar jaar later definitief naar Nederland gehaald. "Het is goed om hier te zijn. Ik leer de Nederlandse cultuur kennen en werk elke dag aan mijn Engels."