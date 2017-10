Van Polen hoopt dat homo's uit de kast durven komen

10:20 – Het afgelopen weekend droegen alle aanvoerders in de Eredivisie en in de Jupiler League een regenboogkleurige aanvoerdersband. Een goede zaak, meent PEC Zwolle-verdediger Bram van Polen. "In een land als Nederland, waar we het vaak over vrijheid hebben, zou dit niet nodig moeten zijn", vindt hij.



In gesprek met het NRC gaat de Zwollenaar in op het feit dat er zo weinig homo's rondlopen in de voetballerij. Althans, niet dat we weten. "Als het waar is dat ongeveer één op de elf mannen homoseksueel is en je ziet dat vrouwelijke voetbalsters en hockeysters er wel voor uitkomen, dan klopt dat niet", weet de verdediger.



Van Polen hoopt dat voetballers uit de kast durven komen, mochten ze dat willen. "Ik zou het leuk vinden, een homoseksuele speler bij Zwolle. Onze club zou een ideale plek ervoor zijn. Nieuwe jongens voelen zich hier snel thuis, de pers zit er niet zo dicht op als bij Ajax en Feyenoord. Ik weet zeker dat het heel veel positieve reacties zal losmaken."



Om het goede voorbeeld te geven droeg de captain afgelopen weekend de gekleurde aanvoerdersband. "Laten we dit soort acties vooral blijven herhalen. Ik heb aan de club voorgesteld om de aanvoerdersband van zaterdag te veilen. Het geld dat we daarmee ophalen zouden we dan aan een stichting kunnen schenken."