Europese wedstrijd voor Kuipers, Blom en Nijhuis

13:39 – Scheidsrechters Björn Kuipers, Kevin Blom en Bas Nijhuis fluiten deze week een internationale wedstrijd. Kuipers mag in de Champions League fluiten, Blom en Nijhuis wacht een tripje naar een Europa League-duel.



De UEFA heeft Kuipers aangewezen voor het treffen tussen CSKA Moskou en FC Basel in Rusland (woensdag). Hij krijgt assistentie van Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (grensrechters), Mario Diks (vierde official), Serdar Gözübüyük en Dennis Higler (vijfde en zesde official). Bij FC Basel speelt Ricky van Wolfswinkel, maar hij ontbreekt vanwege een blessure.



Nijhuis leidt een dag later het Europa League-duel tussen Everton en Olympique Lyon, met Rob van de Ven, Jan de Vries (grensrechters), Dave Goossens (vierde official), Siemen Mulder en Edwin van de Graaf (vijfde en zesde official) als assistenten. De arbitrage treft met manager Ronald Koeman, Davy Klaassen (beide Everton), Memphis Depay en Kenny Tete (beide Lyon) een aantal landgenoten in Engeland.



Blom gaat naar Israël voor de partij tussen Hapoel Be'er Sheva en FCSB (Steaua Boekarest). Hij vormt samen met Charles Schaap, Joost van Zuilen (grensrechters), Bas van Dongen (vierde official), Jochem Kamphuis en Jeroen Manschot (vijfde en zesde official) het arbitrale zestal.