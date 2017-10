Waarom Manchester City-Napoli echt smullen wordt

16:22 – In Nederland zullen de meeste ogen morgen (dinsdag) op het duel tussen Feyenoord en Shaktar Donetsk gericht zijn, maar de andere pot in deze poule is voor de rest van Europa vele malen interessanter. De clash tussen Manchester City en Napoli is namelijk een strijd tussen de twee ploegen die op dit moment het meest in vorm zijn. Alle ingrediënten voor een heerlijke wedstrijd zijn aanwezig.



Manchester City

Vorig seizoen verliep teleurstellend voor Manchester City, dat met een achterstand van maar liefst zeventien punten op kampioen Chelsea derde werd in de Premier League en in de achtste finale van de Champions League ook nog eens werd uitgeschakeld door AS Monaco. Pep Guardiola had wat tijd en gerichte versterkingen nodig om de machine aan de praat te krijgen, maar nu dat is gelukt, draait deze ook meteen op volle toeren. De ene na de andere tegenstander wordt van de mat geveegd door The Citizens.

In acht speelronden in de Premier League wist Manchester City al 29 doelpunten te maken. Het is de eerste club die 29 goals maakte in de eerste acht speelronden sinds Everton (30) in 1894/1895. Dat komt neer op een gemiddelde van 3,65 goals per wedstrijd. Houden Guardiola en de zijnen dat vol, dan bereiken ze uiteindelijk een totaal van 138 (!) doelpunten. Dat is 35 treffers meer dan een Premier League-ploeg ooit wist te scoren in een seizoen. Het kwam drie keer voor dat een club meer dan honderd doelpunten maakte in een Premier League-seizoen: Chelsea (103 in 2009/2010), Man City (102 in 2013/2014) en Liverpool (101 goals in 2013-2014).



Een gemiddelde van 3,65 goals per wedstrijd wist een ploeg nog nooit neer te zetten in de Engelse competitie. Het hoogste gemiddelde is in handen van Sunderland, dat in 1891-1892 liefst 3,58 doelpunten per wedstrijd maakte. De prestaties van de clubs uit de top-vier op deze recordlijst dateren stuk voor stuk van voor het jaar 1900. Het geeft nog maar eens aan dat Manchester City aan iets heel moois bezig is.





De formatie van Guardiola wist in vier van haar laatste acht competitieduels vijf of meer doelpunten te maken. Sergio Agüero maakte er in alle competities acht, Gabriel Jesus en Raheem Sterling volgen met zeven goals. Leroy Sané staat op zes treffers. Gabriel Jesus heeft gemiddeld tachtig minuten nodig voor een Premier League-goal, Agüero staat op dit vlak zelfs op 78 minuten. Kevin De Bruyne en David Silva zijn op het middenveld de grote architecten van het succes van Manchester City en zijn respectievelijk de spelers die de meeste kansen creëerden (26 stuks) en meeste assists gaven (zes stuks) in de Premier League.



Afgelopen zaterdag zorgde Manchester City voor een show tegen Stoke City, dat mede dankzij drie goals in zeven minuten met 7-2 verslagen werd in het Eithad Stadium. Fernandinho maakte in dit wervelende duel de mooiste treffer: een pegel van afstand die via de onderkant van de lat in het doel ketste. Opvallend genoeg creëerden negen van de tien (!) spelers in het duel met Stoke City een kans. John Stones deed dat als enige niet, maar ook de verdediger had indrukwekkende statistieken: hij verstuurde 109 passes, waarvan er 108 (99,08 procent succesrate) succesvol waren.





Napoli

De tweede goal van de wedstrijd tegen Stoke City ging de hele wereld over. Het begon met een hakje van Nicolas Otamendi. Daarna ontstond er een aanval waarbij tien spelers (waaronder keeper Ederson) betrokken waren. Sterling was het eindstation in de flitsende aanval over vijftien schijven, Sané leverde de assist na een no look-pass van De Bruyne. In 44 seconden werd Stoke helemaal zoek gespeeld. Guardiola schreeuwde het uit na het doelpunt.Hier de video:

Hoewel Manchester City ongeëvenaard lijkt, stijgt Napoli dit seizoen tot dusver ook tot ongekende hoogte. De Partenopei wonnen al dertien competitiewedstrijden op rij, met een doelsaldo van 43-9, en zijn al twintig Serie A-speelronden ongeslagen. De geoliede machine van de innovatieve coach Maurizio Sarri won elf van haar twaalf wedstrijden in alle competities; alleen Shaktar Donetsk was te sterk voor de Napolitanen, met 2-1 om precies te zijn. Ook in Oekraïne was Napoli echter stukken beter dan de tegenstander, in termen van schoten (16 om 11), passes (593 om 453), passzuiverheid (91 om 88 procent) en balbezit (53 om 47 procent). Napoli is op deze vlakken echt ontzettend goed bezig, iedere week weer.



Napoli maakte maar liefst 26 doelpunten in acht competitiewedstrijden en wist onder meer al Lazio en AS Roma te verslaan. De ploeg van Sarri is op dit moment de enige club die in de vijf Europese topcompetities nog op een honderd procent score staat. Het zorgt, nu al, voor titelkoorts in Napels. Er wordt teruggedacht aan oude, prachtige tijden. Natuurlijk aan Diego Armando Maradona, die de lichtblauwen in de jaren tachtig naar twee landstitels en de UEFA Cup-zege dirigeerde.





Dries Mertens wordt liefkozend Diego Armando Mertens genoemd in Napels. De oud-speler van AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV maakte vorig seizoen al 34 goals in 46 wedstrijden en gaat dit jaar lekker door met waar hij mee bezig was. Na twaalf duels staat de kleine Belg al op negen goals en vijf assists (102 minuten per doelpunt). Onlangs maakte Mertens zijn opwachting in onze rubriek Speleranalyse. Naast Mertens wordt er nog een speler die klein van stuk is op handen gedragen in het Stadio San Paolo: Lorenzo Insigne is sinds de start van afgelopen seizoen al betrokken bij 34 Serie A-goals (21 goals, dertien assists). Marek Hamsik is de absolute leider bij Napoli, waar het vertrek van Gonzalo Higuaín meer dan goed is opgevangen.



Net als bij Manchester City is het spel van Napoli zeer attractief en dominant. Regelmatig circuleren er video's over het internet waarin te zien is hoe de Napolitanen met een indrukwekkende opbouw als een warm mes door de boter door de defensie van de tegenstander heen snijden. We hebben een aantal van deze video's van de afgelopen maanden op een rijtje gezet.





Het duel tussen Manchester City en Napoli is morgen rond 20.30 uur live te volgen op FCUpdate.nl. Veel plezier!