Bosz met Dortmund op Cyprus: "We zijn hier om te winnen"

22:14 – Na twee speelronden in de Champions League staat de teller bij Borussia Dortmund nog op het akelige aantal van nul punten. In een loodzware poule met Real Madrid en Tottenham Hotspur moet er dinsdag dan ook gewonnen worden van APOEL Nicosia, de zwakste broeder uit de groep. Dat beseft trainer Peter Bosz ook.



"We hebben twee keer verloren en dus zijn we hier om te winnen. Maar APOEL heeft de overwinning natuurlijk net zo hard nodig", sprak Bosz op de persconferentie. De Nederlander doelde op het feit dat de Cyprioten ook nog puntloos zijn in Poule H. Dortmund kende afgelopen weekend geen goede generale repetitie voor het duel, aangezien er in de Bundesliga met 2-3 verloren werd van RB Leipzig.



Bosz kreeg overigens goed nieuws uit de ziekenboeg. Verdediger Marcel Schmelzer is al sinds 9 september uit de roulatie, maar maakt onderdeel uit van de wedstrijdselectie. "Het feit dat hij mee is naar Cyprus, betekent dat hij kan spelen. De vraag is nu of hij gaat starten of op de bank begint."