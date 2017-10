Grootmacht Malmö kroont zich tot kampioen in Zweden

16 oktober 2017 – Malmö FF blijft de lakens uitdelen in het Zweedse voetbal. De voormalig werkgever van het Zlatan Ibrahimovic heeft zich vandaag (maandag) tot landskampioen van het Scandinavische land gekroond door met 1-3 te winnen van IFK Norrköping.



Malmö is door de overwinning niet meer te achterhalen voor de concurrentie. De voorsprong op nummer twee AIK bedraagt tien punten, terwijl er in de competitie nog drie speelronden te gaan zijn. Vanavond kwam Malmö nog wel op achterstand tegen de nummer zes van het klassement, maar door een uitstekende tweede helft werd er alsnog met 1-3 gewonnen. De ploeg van Magnus Pehrsson is dit seizoen overigens niet actief in een Europees toernooi.



Malmö FF is in de laatste vijf seizoenen vier keer kampioen geworden en staat nu op negentien landstitels.