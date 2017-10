Club van Van der Wiel zet trainer op straat na vierde nederlaag

10:36 – Gregory van der Wiel krijgt een nieuwe trainer bij Cagliari. De Italianen hebben oefenmeester Massimo Rastelli ontslagen, meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. Rastelli liet Van der Wiel zondag tegen Genoa nog debuteren.



Cagliari leed tegen Genoa (2-3) de vierde nederlaag op rij. Rossoblu won slechts twee competitiewedstrijden, en staat zodoende veertiende. Rastelli is dit seizoen in de Serie A de eerste trainer die op straat komt te staan. Cagliari bedankt Rastelli voor de afgelopen twee seizoenen, waarin hij promoveerde en daarna jaar als elfde eindigde in de hoogste voetbalafdeling van Italië.



Van der Wiel maakte in de laatste dagen van de voorbije transferzomer de overstap van Fenerbahçe naar Cagliari. Zondag speelde de verdediger de eerste minuten voor de Sardiniër.s. Het was tevens zijn basisdebuut.