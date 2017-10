Van Gaal hekelt de rol die Mourinho speelde in zijn ontslagtraject

10:39 – Louis van Gaal is nog altijd teleurgesteld over zijn ontslag bij Manchester United. De Nederlander hekelt met name de rol die José Mourinho heeft gespeeld in dat traject. "De manier waarop hij manager werd van United, was zeker niet netjes", aldus Van Gaal.



De Portugees werd in de zomer van 2016 aangesteld als opvolger van de Nederlandse coach en was op de achtergrond al actief in Manchester, terwijl de Nederlandse coach nog in dienst was. "Mijn ontslag had ik wel verwacht. Maar ik heb er moeite mee gehad met de rol manier waarop hij manager werd. Het resultaat in mijn ontslag", aldus Van Gaal tegenover The Independent. "In principe heeft hij overigens geen slechte persoonlijkheid. Hij kan sympathiek zijn, dat was hij in het verleden ook als mijn assistent."



Wel houdt King Louis nog een warme band over aan de club Manchester United. "Ik heb mooie herinneringen en mijn relatie met de staf en de supporters waren geweldig." In Engeland won hij in twee jaar tijd alleen de FA Cup.