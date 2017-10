Valverde treft oud-werkgever: "Wordt emotionele dag"

18:07 – Voor Ernesto Valverde wordt het morgen (woensdag) een bijzondere avond in Camp Nou. De oefenmeester neemt het in de derde speelronde van de groepsfase van de Champions League met zijn huidige club FC Barcelona op tegen zijn oud-werkgever Olympiakos.



Valverde was tussen 2008 en 2012 in twee periodes trainer van Olympiakos. Aan zijn hand won de Griekse club drie keer de landstitel. "Na mijn tijd is er daar veel veranderd wat betreft het team en de spelers. Maar er is nog steeds een aantal mensen bij de club dat ik goed ken. Het wordt een emotionele dag voor me, zeker weten. Olympiakos is een instituut en ik vind het een eer om tegen ze te spelen", zei Valverde dinsdag op de persconferentie.



Na twee speeldagen in de Champions League heeft Barcelona de maximale zes punten, Olympiakos is nog zonder punten. Valverde weet al wat Barça te doen staat tegen de Grieken. "Op de counter kunnen ze verrassen, aangezien ze snelle spelers hebben", weet hij. "We moeten dus een geconcentreerde en slimme wedstrijd spelen, zodat we niet op die manier in de val lopen."