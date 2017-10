Ajax zonder problemen verder in UEFA Youth League

20:56 – De jeugd van Ajax heeft zonder problemen de tweede ronde van het Domestic Champions Path in de UEFA Youth League, de Champions League voor spelers tot 19 jaar, bereikt. De ploeg van coach John Heitinga won dinsdag op Sportpark De Toekomst ook de return tegen Hammarby. Door goals van Saku Ylätupa en Che Nunnely werd het 2-0. Drie weken geleden had Ajax in Zweden al met 0-4 gewonnen.



In het Domestic Champions Path zitten 32 beloftenkampioenen van hun land. Zij strijden in een knock-outsysteem om acht tickets voor de tussenronde waaraan ook de acht nummers twee van de groepsfase deelnemen. In deze tussenronde wordt gestreden om acht tickets voor de achtste finales, waarvoor de acht groepswinnaars automatisch zijn gekwalificeerd.



De 32 teams in de groepsfase van de Youth League komen overeen met de 32 deelnemers aan de grote Champions League. In dat traject won Feyenoord onder 19 eerder op de dag met 4-0 van Shaktar Donetsk.