Glansrol Promes bij Spartak, Liverpool haalt uit in Maribor

22:38 – Vooral dankzij Quincy Promes heeft Spartak Moskou in groep E een belangrijke zege geboekt tegen Sevilla. De Nederlander was met een goal en twee assists van doorslaggevend belang in de 5-1 overwinning op de Spanjaarden. In Slovenië haalde Liverpool uit. Op bezoek bij Maribor werd het maar liefst 0-7.



Spartak Moskou - Sevilla 5-1

Sevilla was de betere ploeg in de openingsfase en had een aardige kans via Wissam Ben Yedder. Spartak was bij de eerste de beste counter echter dodelijk. De voorzet van Andrey Eschenko was perfect en Quincy Promes kopte de bal prima binnen. Sevilla bleef doordrukken en dat werd na een halfuur beloond. Bij een hoekschop had Simon Kjaer net een beetje geluk, alvorens hij kon afdrukken. Dat Sevilla beter was bleef ook daarna zo, maar toch nam Spartak na de pauze opnieuw de leiding. Promes tikte de bal door op Lorenzo Melgarejo, die vervolgens de bal in de verre hoek krulde. Sevilla leek geknakt want de Russen liepen vervolgens snel weg. Denis Glushakov tekende voor de 3-1 en op aangeven van Promes zorgde Luiz Adriano voor de 4-1. Promes gaf zelf het slotakkoord met zijn tweede van de avond.



Maribor - Liverpool 0-7

Liverpool schoot geweldig uit de startblokken. Roberto Firmino schoot al snel raak en nog binnen tien minunten werd de score naar 0-2 getild via een volley van Philippe Coutinho. Mohamed Salah maakte vervolgens ook razendsnel de derde treffer voor The Reds. Pas daarna was Maribor voor het eerst dreigend, maar het schot was geen groot probleem voor Loris Karius. Vlak voor rust werd het zelf 0-4, toen Salah en Firmino samen een voorzet van Alberto Moreno binnenwerkte. De goal werd uiteindelijk aan Salah gegeven, maar Firmino hoefde niet lang te wachten en kopte na minuut of acht in de tweede helft ook zijn tweede van de avond binnen. Een paar van de toppers werd kort daarna al rust gegund met het oog op de uitwedstrijd bij Tottenham Hotspur van aankomend weekend. Hierdoor kreeg Alex Oxlade-Chamberlain de kans zich te laten zien. Vijf minuten voor tijd maakte hij op aangeven van mede-invaller Daniel Sturridge 0-6. Trent Alexander-Arnold zorgde uiteindelijk voor de 0-7 eindstand.