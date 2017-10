Bosz profiteert niet van gelijkspel bij Real - Tottenham

22:40 – Peter Bosz gaat het lastig krijgen om met Borussia Dortmund de achtste finales van de Champions League te bereiken. Concurrenten Real Madrid en Tottenham Hotspur hielden elkaar dinsdag in Spanje op een 1-1 gelijkspel, maar de Nederlandse coach kwam met zijn Duitse werkgever op Cyprus niet verder dan hetzelfde resultaat tegen APOEL Nicosia.



Halverwege de groepsfase heeft Dortmund pas één punt, aangezien het eerder dit toernooi al verloor van Real en Tottenham. BVB heeft al zes punten achterstand op Real en Tottenham, die gedeeld bovenaan staan. Dortmund zal zich voorlopig op de strijd om plek drie, die als troost een ticket voor de Europa League oplevert, moeten richten. Momenteel staat de Duitse club gelijk met APOEL Nicosia.



In de eerste helft had Dortmund meer balbezit dan APOEL en ondernam het ook meer schietpogingen dan de thuisclub, desondanks stond het bij rust 0-0. Een blunder van Dortmund-keeper Roman Bürki leidde in de 62ste minuut de 1-0 voor APOEL in. De Zwitserse sluitpost schoof de bal zo in de voeten van Lorenzo Ebecilio, die na een individuele actie te hebben gemaakt op doel schoot. Bürki herstelde zijn fout door de inzet van de Nederlandse aanvaller te keren, maar zag Mickaël Poté in de rebound alsnog scoren.



Vijf minuten later wist Dortmund nog wel langszij te komen. Na een korte corner leverde Mario Götze een voorzet af op het hoofd van Sokratis Papastathopoulos en hij kopte de 1-1 achter APOEL-keeper Boy Waterman. In het resterende kwart van de wedstrijd lukte het Dortmund echter niet puntenverlies te voorkomen.



Real - Tottenham

In het eigen Estadio Santiago Bernabéu begon Real Madrid fel aan de ontmoeting met Tottenham Hotspur. De titelverdediger had al binnen vijf minuten op 1-0 moeten komen, ware het niet dat Karim Benzema in geheel vrijstaande positie rakelings naast schoot. De Fransman mocht uithalen in de rebound, nadat Cristiano Ronaldo de bal tegen de paal had gekopt uit een voorzet van Achraf Hakimi.

Ook daarna kreeg Real nog enkele kansen om op 1-0 te komen, maar het was Tottenham dat in de 28ste minuut op 0-1 kwam. The Spurs kwamen in de fase daarvoor al beter in hun spel en sloegen wel toe in de afwerking, al hadden ze daar de hulp van Real voor nodig. Raphaël Varane tikte de bal in eigen doel, nadat Harry Kane had gereageerd op een voorzet van Serge Aurier vanaf rechts.



Vlak voor rust viel Aurier aan de andere kant minder goed op. Met een overtreding op Toni Kroos veroorzaakte hij een strafschop, waaruit Ronaldo het evenwicht herstelde (1-1). In de tweede helft kregen beide teams een prachtige kans om de winst naar zich toe te trekken. In de 54ste minuut had Benzema een kopkans, waarbij doelman Hugo Lloris een geweldige reflex in huis had. Ruim een kwartier later zette Fernando Llorente Kane vrij voor het Real-doel. De goalgetter zag zijn schuiver via de vingertoppen van Real-goalie Keylor Navas net naast gaan.