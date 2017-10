Guardiola: "Al blij dat we het eerste halfuur domineerden"

17 oktober 2017 – Manchester City leek dinsdag op weg te gaan naar een nieuwe ruime overwinning, maar uiteindelijk bleef het op 2-1 steken tegen SSC Napoli. Dit ondanks een rappe 2-0 voorsprong. Toch was Josep Guardiola na afloop van de wedstrijd meer dan tevreden met zijn ploeg.



"We hebben vandaag een ongelooflijk goede ploeg verslagen", stelde de Spanjaard na afloop tegenover Mediaset. "Het was onmogelijk om een hele wedstrijd te domineren. We waren al blij dat het ons het eerste halfuur lukte. Omdat we Stoke met 7-2 versloegen, dacht iedereen dat we dat weer zo ruim zouden winnen, maar zo werkt het niet."



Verder had Guardiola vooral lof voor de tegenstander. "Zowel als speler en als coach heb ik nog nooit een ploeg zoals Napoli getroffen. Als ze dit niveau vasthouden dan kunnen ze heel ver komen. Gelukkig hebben we hier kunnen winnen, want naast Napoli ziet ook Shakhtar er sterk uit."