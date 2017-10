Mertens: "Ik ben boos dat ik die penalty heb gemist"

17 oktober 2017 – Napoli was in de eerste 35 minuten van de uitwedstrijd tegen Manchester City in de Champions League kansloos en liep ook snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar Dries Mertens had in de 38ste minuut dé kans om de spanning terug te brengen. De Belgische aanvaller miste echter een penalty.



"Ik ben boos dat ik die penalty heb gemist. Ik weet dat ik beter kan en op dit niveau moet je de bal er gewoon inschieten", moppert Mertens op zichzelf bij Mediaset Premium. In de tweede helft kreeg Napoli opnieuw een strafschop. Ditmaal zette Amadou Diawara zich achter de bal en hij scoorde wel. "Diawara had er vertrouwen in en daarom liet ik hem de penalty nemen."



Verder dan 2-1 kwam Napoli niet. "Ik weet niet wat er in het begin aan de hand was, maar we speelden niet ons gebruikelijke spel", vervolgt Mertens. "Nadat we onszelf hadden herpakt, hebben we laten zien dat we hier kunnen meedoen. Als we ons gebruikelijke spel spelen, kunnen we tegen iedereen strijden, zo hebben we bewezen."