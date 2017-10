Berghuis: "Extra zuur dat we met lege handen eindigen"

7:31 – De derde groepswedstrijd van Feyenoord in de Europa League, het duel met Shaktar Donetsk in De Kuip, was tot dusver het beste optreden van de Rotterdammers in het Champions League-seizoen. Punten leverde het echter niet op, aangezien de Oekraïeners na de openingstreffer van Steven Berghuis met 1-2 wonnen. Bernard was tweemaal trefzeker.



Berghuis, de doelpuntenmaker aan de zijde van Feyenoord, zag dat zijn goal in de achtste minuut dus niets opleverde. Althans, wel een prima wedstrijd, maar geen punten. "Die 1-0 hielp ons in de wedstrijd, het publiek ging er nog meer achter staan en we kwamen er echt lekker in. Daarom is het extra zuur dat we met lege handen eindigen", zegt Berhuis op de clubwebsite over het duel met Shaktar.



Geslepenheid gaf uiteindelijk de doorslag voor Shaktar, dat twee zeer fraaie doelpunten wist te maken in De Kuip. De steekpass bij de 1-1 was prachtig, terwijl de 1-2 werd binnengeknikt na een schitterende aanval. "Je ziet dat zij echt kwaliteit hebben, een paar spelers zijn absoluut top. Je bent sportman, dus je wil je meten met dit soort teams. Als je op dit niveau actief bent, dan wil je ook wat laten zien. Het is balen dat het geen resultaat heeft opgeleverd", aldus Berghuis.



Feyenoord is nog zonder de punten in de Champions League, aangezien Manchester City (0-4) en Napoli (3-1) ook te sterk waren.