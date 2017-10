Kreek gaat proeven aan De Haan-rol bij Leeuwinnen

13:33 – Michel Kreek vult voorlopig bij de vrouwenploeg van Nederland de leemte in die Foppe de Haan achtergelaten heeft. De 46-jarige oud-middenvelder zal deze interlandperiode als assistent-bondscoach van Sarina Wiegman fungeren, daarna wordt gekeken of er sprake is van een klik en het zodoende tot een definitieve samenwerking komt.



De KNVB bevestigt in aanloop naar de interlands tegen Oostenrijk en Noorwegen dat Kreek als assistent-bondscoach toegevoegd wordt aan de staf van Wiegman. De voormalig profvoetballer, die tijdens zijn carrière één interland voor het Nederlands elftal speelde, gaat kijken of de De Haan-rol bij de Oranje Leeuwinnen voor hem weggelegd is. "Beide partijen zijn enthousiast, maar vinden het prettig alvorens langer met elkaar aan het werk te gaan, te kijken of het klikt", zo klinkt het bij de KNVB.



De Oranje-dames spelen op donderdag aanstaande om 20.30 uur een oefenwedstrijd in en tegen Oostenrijk. Volgende week dinsdag trekt de EK-winnaar in het Groningse Noordlease Stadion ten strijde tegen Noorwegen. Dit is een kwalificatieduel voor het WK.