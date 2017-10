Paulinho dient Messi: "Zorgen dat hij de beste blijft"

15:06 – Het was één van de opvallendste transfers van de afgelopen zomer: Paulinho van Guangzhou Evergrande naar FC Barcelona. De voormalig Tottenham Hotspur-flop houdt zich ondanks het lage verwachtingspatroon vooralsnog prima staande bij de topclub. Hij noemt het een eer om in dienst van Lionel Messi te spelen.



De 29-jarige middenvelder speelde tot dusver zeven competitieduels, waarin hij twee goals maakte. "We werken allemaal heel hard om Lionel zijn spel te laten spelen", zegt Paulinho in Spaanse media. "Het is een voorrecht om hem te helpen om de beste speler te blijven. Wij moeten zorgen dat hij op de juiste plaatsen op het veld aan de bal komt. Ik wil altijd helpen met het beter maken van het spel en het team en wil ervoor zorgen dat hij de beste blijft."



Bij Barcelona speelt Paulinho dus samen met Messi, bij de nationale ploeg deelt hij de kleedkamer met Neymar. "Het zijn allebei prachtige voetballers, maar ze zijn wel anders. Het is duidelijk dat ze allebei van het allerhoogste niveau. Voor mij is het een eer om met deze spelers te mogen samenspelen."



Paulinho speelt vanavond in de Champions League met Barcelona tegen Olympiakos.