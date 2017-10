Favre rekent op terugkeer Sneijder: "Hij is er klaar voor"

19:38 – OGC Nice neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen Lazio. Voor Wesley Sneijder lonkt tijdens die wedstrijd zijn rentree. De Nederlandse middenvelder stond ruim een maand aan de kant vanwege een gebrek aan fitheid.



Sneijder werd afgelopen zomer gehaald, maar speelde tot nu toe slechts drie duels voor zijn nieuwe club. Trainer Lucien Favre oordeelde namelijk dat de routinier nog niet honderd procent fit was. Tegen Lazio krijgt hij mogelijk weer speeltijd, zo verklapt de trainer op de website van Nice. "Hij heeft de afgelopen dagen goed getraind. Ik verwacht dat hij bij de selectie zal zitten. Ik hoop en denk dat hij er klaar voor is."



Na twee duels gaat Nice samen met Lazio aan kop in groep K. Beide ploegen hebben zes punten verzameld. Vitesse en Zulte-Waregem wisten nog geen punten te pakken. Favre hoopt dat Nice donderdagavond koploper is. "We leren elke wedstrijd. Lazio is een goede graadmeter voor ons", zegt de trainer, die hoopt dat het eerdere treffen met Napoli in de Europese voorrondes een goede voorbereiding was. "Dat was een ontzettend lastige wedstrijd op hoog niveau."