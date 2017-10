Twente voert gesprek met Verbeek: "Ik laat het even bezinken"

21:14 – FC Twente en Gertjan Verbeek hebben woensdag gesproken over de vrijgekomen trainersvacature in Enschede. Beide partijen voerden een oriënterend gesprek. De Tukkers moeten op zoek naar een nieuwe trainer, nadat René Hake uit zijn functie werd ontheven.



Verbeek kijkt met een goed gevoel terug op het onderhoud. "Dit soort gesprekken zijn altijd goed. Twente heeft geïnformeerd of ik er voor open sta om weer het veld op te gaan en of er belemmeringen zijn", aldus de Tovenaar van Jubbega tegen TC/Tubantia. "Ik heb gezegd dat die er niet zijn en ik zin heb om weer aan het werk te gaan."



Het is nooit een geheim geweest dat Verbeek eens aan de slag wilde gaan bij Twente. "Het gaat er nu om of zij het in mijn zien zitten en ik in hen. Ik kom net uit het gesprek en laat het even bezinken. Dat zal bij Twente ook zo zijn. We hebben afgesproken dat ze contact opnemen met mij."