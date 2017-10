Memphis over Everton: "Leuk om weer in Engeland te spelen"

21:17 – Voor Olympique Lyon staat donderdagavond de belangrijke wedstrijd in de Europa League tegen Everton op het programma. Omdat de Fransen slechts twee punten pakten in de eerste twee duels is winst tegen de Engelsen van groot belang.



Lyon werkte donderdagavond een training af op Goodison Park. Voor Memphis Depay is Everton geen onbekende tegenstander door zijn tijd bij Manchester United. "Ik ben blij om weer een keer in Engeland te mogen spelen. We weten dat het een lastige wedstrijd zal gaan worden", aldus de Nederlander tijdens de persconferentie. Lyon won afgelopen vrijdag met 3-2 van AS Monaco en deed daardoor het nodige vertrouwen op. "Dat heeft ons zeker goed gedaan en we willen nu op deze weg verder."



Everton is de huidige hekkensluiter in groep E met één punt. Toch zegt dat volgens Memphis niks over de wedstrijd van donderdag. "We zullen zeer geconcentreerd moeten spelen en er alles aan gaan doen om te winnen. Maar wij hebben een goed team met jonge, talentvolle spelers", klinkt het vol vertrouwen.