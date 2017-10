Groep D: eenvoudige avond Barça-tiental, Juve wint nipt

22:40 – FC Barcelona kan zich alvast weer gaan opmaken voor de knock-outfase in de Champions League. De koploper in groep D beleefde woensdag een erg eenvoudige avond tegen Olympiakos Pireaus (3-1). Hoogtepunt was het honderdste Europese doelpunt van Lionel Messi. Juventus ontdeed zich in de slotfase van Sporting Portugal (2-1).



FC Barcelona - Olympiakos Piraeus 3-1

Barcelona zorgde in Camp Nou constant voor eenrichtingsverkeer. Ook de rode kaart van Gerard Pique veranderde daar niets aan. De verdediger werkte in de slotfase van de eerste helft de bal met zijn hand in het doel en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Dat gebeurde op een 1-0 tussenstand. Een voorzet van Gerard Deulofeu was voor de rode kaart van Pique door Dimitrios Nikolaou in het eigen doel gewerkt. Paulinho en Luis Suarez wisten daarnaast grote kansen op een grotere voorsprong niet te verzilveren.



Olympiakos drong in de tweede helft iets meer aan, maar de tien van Barça raakten geen enkel moment in paniek. Messi schoot de weinig spectaculaire wedstrijd persoonlijk in het slot. Met een rake vrije trap maakte de Argentijn bovendien zijn honderdste Europese doelpunt – 97 in de Champions League, 3 in de Europese Super Cup. Lucas Digne breidde de zege voor Barcelona nog verder uit. Het Griekse doelpunt in de slotminuten van Nikolaou was niet meer dan een eretreffer.Met negen punten uit drie wedstrijden is Barcelona hard op weg naar de knock-outfase. Voor het puntloze Olympiakos is Europese overwintering erg ver weg.



Juventus - Sporting Portugal 2-1

De strijd om de tweede plaats in groep D belooft spannender te worden. Juventus en Sporting Portugal, met Bas Dost in de basis, hielden elkaar lang in evenwicht. Maar in de slotfase deelde de Oude Dame de eerste tik uit. De Portugezen kwamen in de eerste helft nog verrassend op voorsprong. Gelson Martins stuitte in eerste instantie op Gianluigi Buffon, maar Alex Sandro werkte de bal in de rebound ongelukkig in het eigen doel.



Miralem Pjanic was voor rust verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De Bosniër was terug van een kleine maand blessureleed en toonde meteen zijn waarde. Hij krulde een vrije trap in het doel van Sporting, waar doelman Rui Patricio aan de grond genageld stond. Lang leek het duel onbeslist te eindigen, maar zorgde Mario Mandzukic met een kopbal in de laatste minuten voor het winnende doelpunt. Halverwege hebben de Italianen zes punten, en de Portugezen drie. Over twee weken staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar.