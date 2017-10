Groep B: Bayern overklast Celtic, ook ruime zege PSG

22:46 – Bayern München en Paris Saint-Germain kenden woensdagavond weinig problemen in groep B van de Champions League. Beide ploegen boekten een eenvoudige overwinning. Bayern won in de honderdste Champions League-wedstrijd van Arjen Robben thuis met 3-0 van Celtic terwijl PSG Anderlecht met 0-4 versloeg.



Bayern-Celtic

Bayern begon goed aan de wedstrijd en kreeg vanaf het begin kansen. De openingstreffer viel na zeventien minuten. Thomas Müller tikte de rebound binnen. Nog geen kwartier later was ook de tweede Duitse treffer van de avond een feit. Joshua Kimmich kopte raak op aangeven van Kingsley Coman.



Bayern had de hele eerste helft het overwicht en Celtic mocht van geluk spreken dat het maar 2-0 stond bij rust. De thuisploeg ging in de tweede helft verder waar het gebleven was en al snel viel de derde treffer. Het was Mats Hummels die raak kopte uit en hoekschop van Arjen Robben. Robert Lewandowski leek zo'n tien minuten erna voor de 4-0 te tekenen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.



Daarna ging de Bayern-storm iets liggen en vielen er minder kansen te noteren. De Duitsers kwamen niet meer tot scoren, terwijl Celtic ook niet in staat was om iets terug te doen. Het bleef daardoor bij 3-0. Bayern is de nummer twee met zes punten in groep B terwijl Celtic derde blijft met drie punten.



Anderlecht-PSG



Paris Saint-Germain stond al binnen drie minuten op voorsprong op bezoek bij Anderlecht. Het was Kylian Mbappé die raak schoot en daarmee het record als meest scorende tiener in de Champions League van Patrick Kluivert overnam. De jonge Fransman komt door zijn treffer in totaal op zeven doelpunten te staan. Een minuut voor rust verdubbelde Edinson Cavani de score.



Met de namen van Mbappé en Cavani al op het scorebord kon Neymar natuurlijk niet achterblijven. De Braziliaan zette PSG een kwartier na rust op 0-3. Het slotakkoord was twee minuten voor tijd voor Ángel Di María. Met een mooi stiftje bepaalde hij de eindstand op 0-4.



PSG is na drie wedstrijden de koploper in groep B. De Fransen verloren nog niet één wedstrijd en komen daardoor op negen punten. Anderlecht pakte nog geen één punt en is de hekkensluiter.