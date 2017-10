Groep A: United wint dankzij misser, Basel doet goede zaken

22:50 – Manchester United blijft ongenaakbaar in groep A. De Engelsen, waar Daley Blind de hele wedstrijd meespeelde, boekten woensdag dankzij een grote misser van Benfica-doelman Mile Svilar een minimale zege (0-1). FC Basel deed zichzelf een plezier door te winnen bij CSKA Moskou (0-2).



Benfica - Manchester United 0-1



Meest besproken man is Svilar (18). De piepjonge Belg van Benfica gaat de boeken in als jongste doelman in de Champions League-historie. Hij nam een oud record van Iker Casillas over. Maar zijn debuut in het miljoenenbal werd er een om snel te vergeten. Hij blunderde enorm bij het enige doelpunt van Manchester United.



Bij een vrije trap van Marcus Rashford stond hij te ver voor zijn doel. Rashord zag dat, schoot de bal richting het doel en al achteruitlopend ving Svilar de bal achter de doellijn. Benfica eindigde het duel ook nog met tien man na een tweede gele kaart voor Luisao in blessuretijd. Manchester United gaat dankzij de zege met negen punten uit drie wedstrijden fier aan kop. Benfica is nog puntloos.



CSKA Moskou - FC Basel 0-2

FC Basel deed zonder Ricky van Wolfswinkel (voetblessure) uitstekende zaken in Rusland. Halverwege de poulefase lijken de Zwitsers en CSKA Moskou uit te maken wie tweede gaat worden achter Manchester United. Door de overwinning heeft Basel de beste papieren. Na een overname schoot Taulant Xhaka de bal laag over de grond in het doel van CSKA. Dimitri Oberlin zorgde in de slotminuten voor de beslissing. Basel beschikt na drie wedstrijden over zes punten, CSKA heeft drie punten minder.