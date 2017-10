Mbappé blijft nuchter na record: "Het kan altijd beter"

0:02 – Kylian Mbappé is na woensdagavond de tiener met de meeste doelpunten in de Champions League. De Fransman scoorde bij de 4-0 zege van Paris Saint-Germian op Anderlecht en komt daarmee op acht doelpunten te staan. Daardoor schoot hij het record van Patrick Kluivert uit de boeken.



Mbappé opende al na drie minuten de score voor PSG op bezoek bij Anderlecht. "We willen een goede indruk achterlaten in de Champions League. Dat moet ook in dit soort wedstrijden en niet alleen maar tegen Bayern München", reageerde de spits na afloop van de wedstrijd in gesprek met het Franse Canal+. "We zijn blij om met drie punten in de tas terug te reizen naar Parijs. Maar het kan altijd beter. Soms doen we nog stappen te veel. Je moeten weten hoe je een duel als dit professioneel uit kunt spelen."



Tegenover L'Equipe gaat Mbappé in op het record dat hij behaalde tegen Anderlecht. "Dat is goed, maar ik heb verder niks gewonnen. Ik verwacht ook dat iemand mijn record weer gaat verbeteren, maar ik hoop dat het lang zal duren", lacht hij.