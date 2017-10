Vitesse treft oude bekende Kaya: "Sturing zal ik niet vergeten"

9:08 – Vitesse treft donderdagavond in Waregem een oude bekende. Oud-speler Onur Kaya, door de fans liefkozend De Kleine Tovenaar uit Brussel genoemd, is dan voor even tegenstander. "'Ik zal blij zijn om bepaalde gezichten weer te zien", aldus de middenvelder.



Een van de mannen met wie hij een warme band heeft, is trainer Edward Sturing – de huidige assistent van Henk Fraser. "Hij heeft mij laten debuteren. Dat zal ik niet vergeten. Aleksandar Rankovic en Nicky Hofs zijn er nu ook trainers en met hen heb ik nog gespeeld. Alexander Büttner heeft nog met mij samen in het team gezeten. Daarnaast mag ik mensen als masseur Jos Kortekaas en Jan Streuer niet vergeten.'



Hoewel de assistkoning, geliefd bij het Arnhemse publiek, goede herinneringen bewaard aan Vitesse, beseft hij ook dat er gewonnen moet worden om uitzicht te houden op Europese overwintering. "Klopt, ook wij moeten winnen. Maar dit wist je van te voren. Nul punten. Lazio Roma en Nice zijn de favorieten, wij zijn de kleintjes. Het is denk ik fifty fifty."