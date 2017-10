Van de Looi legt keuze uit: "Krijgt een serieuze kans"

15:24 – Bij Willem II staat vrijdag tegen FC Groningen niet Timon Wellenreuther, maar Mattijs Branderhorst onder lat. Die beslissing heeft trainer Erwin van de Looi genomen na het debuut van Branderhorst afgelopen weekend tegen FC Twente.



Wellenreuther moest afgelopen weekend door een blessure verstek laten gaan, maar is nu weer fit genoeg om te spelen. Toch begint hij vrijdag dus op de bank. De 23-jarige Branderhorst krijgt voorlopig de voorkeur. "Hij straalt rust en communiceert goed met zijn verdedigers", vindt Van de Looi. "Sinds ik bij Willem II in dienst ben heb ik Branderhorst steeds zien groeien. Bij de wedstrijden in de voorbereiding en rond de interland-weekeindes maakte hij een goede indruk. Op de trainingen ook."



De Nederlandse goalie krijgt voorlopig dus het vertrouwen. "De rangorde van keepers verandert niet als hij een keer een foutje zou maken", zegt Van de Looi tegen het Brabants Dagblad. "Het begrip definitief bestaat niet in het voetbal. Maar het is duidelijk dat Branderhorst nu een serieuze kans krijgt."