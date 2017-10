Groep J: Athletic Bilbao wacht nog op zege, winst Zorya

21:18 – Athletic Bilbao wacht ook na de derde speelronde in de groepsfase van de Europa League nog op de eerste zege. Op bezoek bij het Zweedse Östersunds werd er met 2-2 gelijkgespeeld. Zorya Luhansk won thuis met 2-1 van Hertha BSC.



Östersunds - Athletic Bilbao 2-2

Voor Athletic Bilbao verloopt het Europa League-avontuur nog niet zoals gepland. Tegen Östersunds FK was de opdracht duidelijk: de eerste overwinning binnenhalen. De Spanjaarden leken op de goede weg toen Aritz Aduriz na veertien minuten de score opende na een enorme blunder van doelman Aly Keita. Dat was ook direct de ruststand.





Kort na rust kwam Östersunds echter op gelijke hoogte dankzij een treffer van Alhaji Gero. Het werd zelfs nog erger voor Athletic, want na iets meer dan een uur spelen was er de voorsprong voor de thuisploeg. Curtis Edwards maakte er 2-1 van. Met nog één minuut officiële speeltijd te gaan, redde Inaki Williams een punt voor zijn ploeg. Hij zorgde voor de 2-2 eindstand. Östersunds blijft ondanks het puntenverlies aan kop gaan in groep J.Zorya Luhansk kwam in eigen huis kort voor rust op voorsprong. Met nog drie minuten te spelen zorgde de Braziliaan Silas voor de openingstreffer. Tien minuten na rust deden de Duitsers iets terug. Davie Selke maakte op aangeven van Marvin Plattenhardt de 1-1.Met nog elf minuten te spelen kwam Zorya opnieuw op voorsprong. Ditmaal was Oleksandr Svatok trefzeker. Hij zorgde voor wat uiteindelijk de winnende treffer bleek te zijn. Door het puntenverlies van Östersunds kruipt Zorya dichter naar de koppositie toe. Het verschil tussen beide ploegen is nog slechts één punt. Athletic Bilbao staat derde met twee punten terwijl Hertha na drie duels nog maar één puntje heeft.