Groep D: Milan stelt teleur tegen AEK, Rijeka doet weer mee

23:04 – Een teleurstellend AC Milan is donderdag tegen AEK Athene niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. In groep D van de Europa League wist HNK Rijeka wel te winnen en wordt vooral de strijd om de tweede plaats interessant.



AC Milan - AEK Athene 0-0

Milan leed in eigen huis het eerste puntenverlies van deze poulefase. De Italianen konden in het matige duel niet overtuigen tegen AEK Athene. Milan had kansen op doelpunten, maar dat gold ook voor de Grieken. Dat doelman Gianluigi Donnarumma Mateo Musacchio een keer ernstig in de problemen bracht, was kenmerkend voor het vertoonde spel van Milan. Echter hoeft Milan zich niet al te veel zorgen te maken over het bereiken van de volgende ronde. Na drie wedstrijden staat de ploeg van Vicenzo Montella op zeven punten. AEK heeft er vijf, Rijka drie en Austria Wien eentje.



Austria Wien - HNK Rijeka 2-1

Rijeka is de grote winnaar in poule D. De tot dusver puntloze Kroaten doen door de 0-2 zege bij Rijeka weer volop mee. Mario Gavranovic was met twee snelle doelpunten achter elkaar aan de gevierde man voor Rijeka. Kevin Friesenbichler maakte voor Austria Wien in de slotminuten nog wel de aansluitingstreffer. Achterin kwam alles open te liggen bij de Oostenrijkers, en daar profiteerde Zvoran Kvrzic fan.