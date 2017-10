Groep A: Villarreal herstelt zich knap van bliksemstart Slavia

23:07 – Villarreal, Slavia Praag, Astana en Maccabi Tel Aviv houden groep A halverwege spannend. Villarreal – Slavia Praag leverde donderdag geen winnaar op (2-2). Astana boekte de eerste zege, ten koste van het Maccabi Tel Aviv van Jordi Cruijff



Villarreal - Slavia Praag 2-2

Slavia Praag leek een eenvoudige avond tegemoet te gaan. Tomas Necid (ex-PEC Zwolle) kopte de Tsjechen in El Madrigal op voorsprong. Die goal gaf Slavia vleugels. Een goede combinatie leverde zelfs via Danny de 0-2 op. Binnen no-time kwam Villarreal, met Enes Ünal in de basis, langszij. In twee minuten stond er weer een gelijke tussenstand op het scorebord. Manuel Trigueros en Carlos Bacca hielpen de Spanjaarden helemaal terug in de wedstrijd. Waar de goals in de eerste helft makkelijk vielen, bleven goals na rust uit.



Astana – Maccabi Tel Aviv 4-0

Maccabi Tel Aviv was kansloos op bezoek bij Astana. Binnen een uur keek de ploeg van Cruijff tegen een 0-4 achterstand aan. Patrick Twumasi en Junior Kabananga scoorden beiden tweemaal. De Israëliërs zullen in de resterende drie wedstrijden uit een ander vaatje moeten tappen, wil het aanspraak blijven houden op de knock-outfase. Maccabi pakte slechts één puntje, Astana heeft er vier, Villarreal en Slavia Praag hebben er vijf.