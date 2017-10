Dury tevreden met punt tegen Vitesse: "Meer zat er niet in"

19 oktober 2017 – Zulte Waregem-trainer Francky Dury is tevreden met het gelijkspel tegen Vitesse in de Europa League (1-1). Voor beide ploegen neemt de kans op overwintering in Europa nu af, maar de Belgische coach stelde na afloop van het duel dat er niet meer in zat tegen de ploeg van Henk Fraser.



"Ik kan mijn team niets verwijten, vind ik", wordt Dury geciteerd in de Belgische media. Vitesse zag in de tweede helft een doelpunt van Luc Castaignos afgekeurd worden waardoor Zulte Waregem goed weg kwam. "We hebben alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt. In de tweede helft was Vitesse dominant. Dat geef ik toe. Dit was ook een ploeg van ons kaliber. We mogen de tegenstander ook zeker niet onderschatten. Dit was een eerlijke uitslag."



Over de mogelijkheden tot plaatsing voor de knock-outfase van de Europa League is Dury duidelijk. "De volgende wedstrijd bij Vitesse kunnen we iets halen. En op de laatste speeldag is Lazio misschien al geplaatst. Dan kunnen we misschien ook nog punten rapen. Maar daar blijft het bij. Kwalificatie in deze groep is niet meer mogelijk", klinkt het realistisch.