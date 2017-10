Schöne beseft: "Ik moet me steeds opnieuw laten zien"

8:43 – Lasse Schöne komt altijd weer bovendrijven in de basis van Ajax. Het gebeurde onder Frank de Boer en Peter Bosz, en dit seizoen ook onder Marcel Keizer. Schöne speelde de laatste twee wedstrijden in de basis en prompt won Ajax.



Ajax-talent Frenkie de Jong hield Schöne op de bank, maar in Heerenveen draaide Keizer dat om. "Ik een comeback kid? Nou, ik moet me steeds opnieuw laten zien, dus dat eerste gedeelte klopt wel. Maar kid past niet echt meer bij mij", zegt de 31-jarige Deen tegen de NOS.



Met Schöne won Ajax in Friesland en afgelopen week werd Sparta geklopt. "Dat komt natuurlijk niet alleen door mij, maar het is wel lekker dat we sinds mijn terugkeer twee keer met 4-0 hebben gewonnen. Ik denk dat ik met mijn ervaring voor wat rust zorg op het middenveld en ik kan die jonge ploeg een beetje coachen."



Schöne wordt zondag tegen Feyenoord ook aan de aftrap verwacht. In de laatste Klassieker schoot hij in de Arena binnen een minuut een vrije trap binnen. "Ik denk dat ik morgen weer achter de bal ga staan als we een vroege vrije trap krijgen, dan zal het daar wel eventjes stil worden."