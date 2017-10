El Ahmadi treft vriend Ziyech: "Toch wel beste van de Eredivisie"

9:16 – Karim El Ahmadi treft zondag in De Klassieker zijn goede vriend Hakim Ziyech. De twee spelen samen bij de nationale ploeg van Marokko, maar zijn zondag tijdens Feyenoord - Ajax negentig minuten lang even vijanden van elkaar.



"We kennen elkaar van het nationale elftal, het is leuk om tegen hem te spelen", zegt El Ahmadi tegen de NOS. "We zijn zeker vrienden en gaan veel met elkaar om. Spelen tegen hem is een leuke uitdaging. Ziyech is toch wel de beste speler van de Eredivisie. Het is altijd mooi om tegen dat soort jongens te spelen."



El Ahmadi speelde met Feyenoord doordeweeks de Champions League-wedstrijd tegen Shaktar. Voor de Marokkaan vormt het drukke programma geen probleem. "Als ik voor mijzelf spreek vind ik het best wel lekker. Je komt in een bepaald ritme en ik voel mij best wel fit, juist door die extra wedstrijden die ik heb gespeeld. We hebben dan wel wat blessures, maar ik vind het wel lekker. Vermoeidheid zit tussen je oren. Het kan geen excuses zijn naar zondag, het is gewoon een wedstrijd die we moeten winnen."