Watford laat Chelsea op Stamford Bridge met schrik vrijkomen

15:32 – Watford heeft verzuimd Chelsea dieper in de penarie te drukken. De verrassing van dit Premier League-seizoen bleef met lege handen achter, terwijl het minimaal een punt mee had kunnen nemen. The Hornets verloren zaterdag in de slotfase met 4-2 van het zoekende Chelsea. De Londenaren, die de twee voorgaande competitiewedstrijden verloren, kwamen met de schrik vrij.



Chelsea kwakkelt al het hele seizoen. Het was wederom niet groots, maar de ploeg van Antonio Conte toonde wel veerkracht. The Blues kwamen op voorsprong, maar leken daarna te verzuipen. De openingstreffer van Pedro was in ieder geval fraai. Met een flinke draai in het schot liet hij oud-PSV'er Heurelho Gomes kansloos. Het was bovendien een jubileumtreffer. De goal van Pedro ging de boeken in als achtduizendste goal in Chelsea-historie.





Cesc Fabregas verzuimde de voorsprong uit te breiden. Hij wilde te mooi afronden waardoor Gomes verdere schade kon voorkomen. Voor Chelsea was dat een dure misser, want in de laatste seconde van de eerste helft zette Abdoulaye Doucouré met een hard schot de gelijkmaker op het scorebord.De thuisploeg begon voortvarend aan de tweede helft. Watford kwam onder druk te staan, maar speelde daar onderuit. Zomerse aanwinst Richarlison, die ook in belangstelling stond van Ajax, kreeg een enorme mogelijkheid voor de bezoekers. Hij mistte voor open doel. Lang treurde Richarlison niet, want niet veel later bereidde hij de 1-2 van Roberto Pereyra voor.Ineens was Chelsea rijp voor de slacht. Zo had Richarlison weer een goede mogelijkheid, maar hielp hij ook deze om zeep. De aanvaller verzuimde te profiteren van de zwakke defensie van Chelsea. Om de opgelopen schade te herstellen besloot Antonio Conte Michy Batshuayi te brengen voor clubtopscorer Alvaro Morata. De thuisploeg ging aanvallender speler, want ook Willian werd gebracht. Het wierp z'n vruchten af.Twintig minuten kopte Batshuayi de gelijkmaker tegen de touwen. Met een gelijkspel zou Chelsea ook niets opschieten en dus ging het op zoek naar de voorsprong. Met een goede voorzet bediende Wilian Cesar Azpilicueta, die in de slotfase voor enorme opluchting zorgde. Batshuayi deelde in blessuretijd ook nog de definitieve genadeklap uit.Het verschil met koploper Manchester City is door Chelsea teruggebracht tot zes punten, maar de The Citizens komen zaterdagmiddag nog in actie tegen Burnley.