Klassieker-voorpret: hoe staan de zaken ervoor?

10:00 – Nederlands' mooiste, en meest beladen wedstrijd: Feyenoord – Ajax. Vanmiddag in De Kuip aflevering 183. Voor beide ploegen geldt dat het voorlopig aan- of afhaken is in de titelstrijd. Hoe staan de zaken er in Rotterdam en Amsterdam voor? Ofwel, wat is de vorm, wie is de man in vorm, hoe staat het met de ziekenboeg, wat zijn de vermoedelijke opstellingen en wat hebben Feyenoord en Ajax op de bank zitten?



De Eredivisie-vorm

Tot aan de start van de Champions League was Feyenoord foutloos. Na het pak rammel tegen Manchester City (0-4) ging het in de Eredivisie met pieken en dalen. De landskampioen verloor de topper tegen PSV met 1-0, maar het spel - Feyenoord speelde het merendeel met tien man - gaf veel vertrouwen. Veel gevoeliger was de tik van NAC Breda. De promovendus zette Feyenoord te kijk in de eigen Kuip (0-2). Een crisis werd afgewend door een klinkende zege bij AZ (0-4). Maar dat het wisselvallige nog geen verleden tijd is, bewees het teleurstellende gelijkspel van vorige week tegen PEC Zwolle (0-0).



Ajax: V-W-W-W-G-V-W-W





Vanaf de start van de Eredivisie is Ajax grillig. De Amsterdammers begonnen met een nederlaag bij Heracles Almelo (2-1), maar wonnen daarna van FC Groningen (3-1), VVV-Venlo (1-2) en PEC Zwolle (3-0). De kritiek op Marcel Keizer zwengelde weer flink aan na de remise bij ADO Den Haag (1-1) en het verlies in eigen huis tegen Vitesse (1-2). Voor Ajax werd het in Heerenveen al aan- of afhaken. Ajax won van de tot dan toe ongeslagen Friezen (0-4). Vorige week tegen Sparta maakten de hoofdstedelingen er weer vier.



Man in vorm

Steven Berghuis steekt al het hele seizoen in goede vorm. Op het moment weet de aanvaller het doel eenvoudig te vinden. De teller staat momenteel op zes competitiedoelpunten. Met zijn vertrouwen zit het allemaal wel goed, want was dinsdag tegen Shaktar Donetsk ook trefzeker. Ajax-linksback Nick Viergever mag serieus aan de bak.



Ajax: David Neres





Dat hij aan de rechterkant van Ajax staat te dartelen, nee. David Neres valt vooral op door de doelpunten die hij in de wedstrijden tegen sc Heerenveen en Sparta makkelijk maakte. De Braziliaan beëindigde met twee goals in het Abe Lenstra stadion de Amsterdamse crisis en deelde tegen Sparta met een goal én een assist ook weer volop mee in de feestvreugde. Zijn plotselinge scoringsdrift kan Ajax in De Kuip goed gebruiken.



Ziekenboeg

Giovanni van Bronckhorst heeft nogal wat defensieve kopzorgen. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden raakten al voor de interlandperiode geblesseerd. Geluk bij een ongeluk was de rentree van de langdurig geblesseerde Sven van Beek. Tegen Shaktar Donetsk vormde hij het centrale duo met Jeremiah St. Juste. Maar door een botsing met Jean-Paul Boetiüs in die wedstrijd kan Van Beek tegen Ajax niet spelen. Van Bronckhorst kan ook al niet over Renato Tapia beschikken. Kenneth Vermeer is al langer geblesseerd, maar dat speelt in deze situatie geen rol. Het goede nieuws is dat Nicolai Jørgensen geen reactie heeft gehad na het duel met Shaktar. Hij speelde ruim een uur mee en kan tegen Ajax weer meer minuten maken.



Ajax: nagenoeg leeg



De medische staf van Ajax hoefde geen overuren te draaien in aanloop naar de Klassieker. Doelman Benjamin van Leer zit door een blessure niet bij de wedstrijdselectie. Maar dat bezorgt Keizer geen enkele hoofdbrekens.



Vermoedelijke opstelling

: Jones; Nieuwkoop, Amrabat, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen en Boëtius

Door de blessure van Van Beek staat Van Bronckhorst voor een serieuze puzzel. Hij kan die op meerdere manieren oplossen. De pas zeventienjarige Lutsharel Geertruida is de enige echte centrale verdediger die naast St. Juste kan spelen. Het zou zijn debuut voor Feyenoord zijn en of Van Bronckhorst dat tegen Ajax aandurft? Een andere optie is Kevin Diks als centrale verdediger gebruiken of Karim El Ahmadi een linie terug laten zakken. Het Algemeen Dagblad denkt dat Sofyan Amrabat de noodgreep wordt. Op het middenveld komt op deze manier weer een plaatsje vrij voor Jens Toornstra.





Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Viergever; Ziyech; Schöne, Van de Beek; Neres, Huntelaar, Younes



Ajax won de laatste twee wedstrijden, scoorde in totaal acht keer en dus is er weinig reden om aan te nemen dat Keizer gaat schuiven.



De bank

: Larsson gevaarlijkste speler

Sam Larsson is de belangrijkste troef op de Feyenoord-bank. Van Bronckhorst kan Michiel Kramer gebruiken als stormram, maar dat is dit seizoen tot nu toe geen succes gebleken. Verder heeft hij Bilal Basacikoglu achter de hand. Voor Feyenoord is het te hopen dat de spelers op het middenveld en in de verdediging heel blijven, want de spoeling is wel erg dun.



Ajax: veel aanvallende opties





Keizer heeft een behoorlijke bank, waar hij op terug kan grijpen als het niet loopt in De Kuip. Kasper Dolberg, Siem de Jong, Justin Kluivert, Frenkie de Jong en Vaclac Cerny zijn jongens die een doelpunt kunnen forceren. Bovendien is Siem de Jong een ervaren speler die het klappen van de zweep in wedstrijden als deze kent. Hij is dan ook de enige écht ervaren man op de Ajax-bank. Met Daley Sinkgraven heeft Keizer mogelijkheden in de verdediging, maar ook op het middenveld.