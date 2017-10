AS Monaco boekt kleine overwinning tegen SM Caen

18:51 – In de Ligue 1 geeft AS Monaco deze speelronde niet nog meer terrein prijs aan Paris Saint-Germain. De regerend landskampioen won in eigen huis met 2-0 van SM Caen, waardoor het gat met de koploper verkleind is tot drie punten. De Parijzenaars komen zondag pas in actie, als ze op bezoek gaan bij Olympique Marseille.



Nadat Rony Lopes als een keer de vuisten van Remy Vercoutre had gevonden, was het Balde Keita die wel raak wist te schieten. Na een afgemeten steekpass van Thomas Lemar schoof hij de bal in de korte hoek. Lemar, Youri Tielemans en Jemerson kregen nog kansen om de score voor rust te vergroten, maar zij lieten dit na.



Radamel Falcao tekende na een uur wel voor de 2-0. Lopes werd neergehaald, waarna de Colombiaan vanaf elf meter raak schoot. De Monegasken waren verder een stuk minder dreigend dan in de eerste helft en hadden het aan Danijel Subasic dat Cristian Kouakou een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer maakte.