Valencia is echt terug en bindt ook Sevilla aan de zegekar

20:23 – Na enkele jaren afwezig te zijn geweest is Valencia dit seizoen echt terug in de Spaanse top. De club uit de sinaasappelstad onderstreepte de ambities zaterdag met een knappe 4-0 zege op directe concurrent Sevilla.



Valencia wist de voorgaande vier competitiewedstrijden al te winnen en trad daardoor vol vertrouwen aan tegen Sevilla, dat met twee punten minder op de vijfde plek stond in La Liga. Het verschil in punten was dus klein, maar Valencia bleek in eigen stadion zaterdag veel sterker dan de concurrent. De eerste treffer viel echter pas enkele minuten voor rust. Paris Saint-Germain-huurling Goncalo Guedes liet het publiek juichen na een geweldige knal in de verre kruising.



Wie Valencia een beetje volgt dit seizoen weet dat er dan meer goals volgen. Ook vanavond bleek de ploeg aardig doeltreffend. Simone Zaza maakte er kort na rust 2-0 van en was zodoende voor de vijfde wedstrijd op rij trefzeker. De Italiaan staat nu al op acht competitiegoals. Santi Mina tekende vier minuten voor tijd voor de 3-0, waarna Guedes met een prachtig stiftje de eindstand op 4-0 bepaalde. Het was het einde van een nieuwe galavoorstelling van Valencia.



Sevilla verloor vorige week al bij Athletic de Bilbao en haakt dus enigszins af in de Spaanse subtop. Valencia staat nu tweede, met vier punten voorsprong op Real Madrid en één punt achterstand op FC Barcelona. Valencia is zodoende echt weer terug in de Spaanse top.