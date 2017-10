Stam heeft het moeilijk met Reading en staat nu twintigste

23:19 – Vorig seizoen liep Jaap Stam met Reading op een haar na promotie naar de Premier League mis, maar inmiddels gaat het een stuk moeizamer met de Championship-ploeg. Vandaag (zaterdag) werd er met 2-1 verloren van Sheffield United, wat alweer de derde nederlaag in vier speelronden betekende.



Jaap Stam beseft dat zijn team het moeilijk heeft. Ondanks een goal van Roy Beerens werd er zaterdag dus wederom verloren, waardoor het team nu twintigste staat. "We hebben een goede ploeg getroffen", zegt Stam op de clubwebsite. "We troffen een team in vorm met een duidelijk plan. Bovendien heeft Sheffield veel beweging en als je ze laat voetballen, kom je in de problemen. Dat is precies wat er gebeurd is."



Stam erkent dat zijn team nu in de krochten van het Championship is gekomen, een plek waar het vorig seizoen ver van verwijderd bleef. "We moeten begrijpen in welke situatie we zitten", zegt Stam. "We zullen ons eigen spel moeten gaan spelen en agressief moeten zijn. Als we dat doen, zullen de punten komen. Als we dat niet doen, gaan we geen wedstrijden winnen."