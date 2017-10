Van der Gaag: "We mogen blij zijn dat het bij 1-1 blijft"

10:11 – De stadsderby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam leverde zaterdagavond geen winnaar op. Excelsior kwam kort na rust op voorsprong, maar gaf het vier minuten voor tijd alsnog uit handen. Trainer Mitchell van der Gaag vond dat de thuisploeg nog blij mocht zijn met een punt.



Voor Excelsior was het de eerste keer dit seizoen dat de ploeg in eigen huis een punt pakt. "In de tweede helft beginnen we goed en scoren we, maar daarna wordt het wat minder. We hielden de bal voorin niet goed vast en konden niet meer gevaarlijk worden", blikt Van der Gaag terug in gesprek met FOX Sports. "Sparta had na de 1-0 niks meer te verliezen en ging vol op de aanval spelen. Dan valt die gelijkmaker en mogen we blij zijn dan het bij 1-1 blijft."



Excelsior bezet na negen wedstrijden keurig de elfde plaats in de Eredivisie. Toch wil Van der Gaag niet te hard van stapel lopen. "De verschillen zijn heel erg klein. We hebben net in een moeilijke fase gezeten. Maar in onze goede fase hebben we geen afstand genomen van de ploegen die het lastig hadden. Daarom is er voor mij niks veranderd", legt hij uit. "We houden nu de afstand met de clubs die laatste staan gelijk. Dat is belangrijk."