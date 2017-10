Memphis wervelt en maakt een hattrick voor Lyon

18:50 – Memphis Depay heeft zondag zijn visitekaartje afgegeven bij Olympique Lyon. In de uitwedstrijd tegen middenmoter Troyes pakte de Nederlander uit met een hattrick, waardoor hij een groot aandeel had in de 0-5 overwinning.



Drie dagen na de winst op Everton pakte Lyon dus ook in de Ligue 1 de drie punten. Net als in Engeland mocht Memphis ook zondag in de basis starten en hij betaalde dat vertrouwen ruimschoots terug. De 0-1 werd nog gemaakt door oud-Ajacied Bertrand Traoré, maar in de tweede helft was het de beurt aan Memphis. Met een loepzuivere hattrick dirigeerde de aanvaller zijn ploeg naar een 0-5 zege.



Vier minuten na de pauze maakte de buitenspeler de 0-2 door de bal geplaatst in de lange hoek te leggen. Een kwartier later plaatste hij de bal na een counter wederom keurig in de verre hoek. De penalty die vergeven werd na een handsbal van Christophe Herelle was in de zeventigste minuut ook een prooi voor Memphis, die zijn drieklapper in stijl completeerde. De Nederlander verschalkte de keeper namelijk met een fraaie panenka: 0-4. In de blessuretijd maakte Mariano Diaz er vervolgens ook nog 0-5 van.



Memphis staat dit seizoen nu op vijf competitiegoals voor Lyon, dat door de zege naar de vierde plaats klimt.