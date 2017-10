De eerste Klassieker van De Ligt was meteen een intense

7:00 – Hij had al 35 officiële wedstrijden in Ajax 1 achter zijn naam staan, maar De Klassieker ontbrak nog op zijn cv. Matthijs de Ligt stond zondag voor het eerst in zijn carrière binnen de lijnen in een clash met Feyenoord. Het was meteen een mooie pot, aangezien er met 1-4 gewonnen werd in De Kuip. FCUpdate.nl sprak na afloop van de riante winst met het 18-jarige talent van Ajax.



Op 21 september 2016, toen De Ligt nog maar net zeventien jaar was, debuteerde hij in de bekerwedstrijd tegen Willem II al in de hoofdmacht van Ajax. Hij oogde meteen al volwassen, scoorde direct met een puike kopbal uit een corner en groeide vervolgens binnen een mum van tijd uit tot een vaste basiskracht bij de Amsterdamse grootmacht. Het kind van de club maakte zelfs al zijn opwachting in een Europa League-finale, tegen Manchester United. Een Klassieker ontbrak nog voor De Ligt, maar ook deze staat nu achter zijn naam.



Volop rivaliteit

Hoe heeft De Ligt zijn eerste Klassieker ervaren? "Het was natuurlijk intens. De sfeer was mooi, het was volop rivaliteit. En als je dan met de winst aan de haal gaat, is het helemaal mooi", vertelt de jonge verdediger met een glimlach van oor tot oor. Vlak voordat hij ons te woord stond in de mixed zone van De Kuip, was hij nog aan het feestvieren in de kleedkamer. "De sfeer was daar natuurlijk geweldig. Met 1-4 winnen bij Feyenoord, dat doe je natuurlijk niet zomaar."



De Klassieker was de wedstrijd met de meeste overtredingen (38) en de laagste passnauwkeurigheid (67,5 procent) in dit eredivisieseizoen, iets wat wel wat zegt over het niveau. Dat was echter de intentie van Ajax, iets wat Klaas-Jan Huntelaar ook aangaf. "Ik denk dat wij de eerste helft ook wel goed speelden", stelt De Ligt. "Zij kwamen er niet echt aan te pas."



"Juist lekker als de fans zo tegen ons zijn"

Hoewel Feyenoord 47.500 fans achter zich had staan en Ajax het wederom met nul supporters moest doen in De Kuip, werkte deze situatie misschien wel tegen de ploeg uit Rotterdam. "Je merkte de eerste helft ook dat hun publiek er wat minder achter ging staan. Er ontstond een beetje gemor, waardoor de spelers van Feyenoord nog wat minder zeker van zichzelf werden. Daardoor kregen wij nog meer ruimte om te voetballen. Dat maakte het verschil, samen met het feit dat wij in de tweede helft snel drie keer achter elkaar wisten te scoren. Zij hadden ook wat wisselingen in het team, dat merkte je ook. Er zijn dan minder vastigheden en automatismen. Ik denk dat wij het goed gedaan hebben."



Het is toch gek dat zo'n situatie ontstond, aangezien Feyenoord wel support had en Ajax niet. "Ach, je hoeft niet per se door de fans beter te gaan spelen", zegt De Ligt. "Wij hebben de rivaliteit omgezet in intensiteit. Wij vinden het juist lekker als de supporters zo tegen ons zijn. Als je dan scoort, is de ontlading nog groter. Dat zag je ook steeds na de goals", zegt de verdediger. "Het blijft wel heel zonde dat onze supporters niet welkom zijn in De Kuip. Het liefst vier je de doelpunten met uitfans, dat verdienen onze supporters ook. Het mag niet zo zijn helaas, maar hopelijk komt daar binnenkort een einde aan." Er zijn inderdaad gesprekken gaande over de 'terugkeer' van uitsupporters bij De Klassieker.



Of Feyenoord nu, met een achterstand van respectievelijk acht en drie punten op PSV en Ajax, uitgeschakeld is in de titelrace? "Dat durf ik niet te zeggen", antwoordt De Ligt op deze vraag. "Ik heb weleens gezien dat Ajax in de winterstop met dertien punten achter stond en daarna alsnog kampioen werd. Je mag niks uitsluiten. We staan ook nog maar drie punten voor op Feyenoord", benadrukt De Ligt.



Bedankje voor Kasper

Het was overigens wel een Klassieker met een smetje voor De Ligt, aangezien hij eerst een penalty veroorzaakte (gemist door Nicolai Jørgensen) en later ook een ongelukkige rol speelde bij de 1-1 van Jens Toornstra. "Die penalty kon de scheidsrechter wel geven, laat dat duidelijk zijn. Mijn intentie was niet om Haps (Ridgeciano, red.) neer te halen, maar hij was op zoek naar mijn knie en ging eroverheen. Ik vind het moeilijk om er een oordeel over te geven, maar het was zijn goed recht om de bal op de stip te leggen."



Andre Onana keerde de pingel van Jørgensen, maar ging vlak daarna samen met De Ligt de fout in bij de gelijkmaker van Toonstra. "Die bal van Andre was natuurlijk niet handig. In de wetenschap dat je met 0-1 voor staat, moet je niet zoveel risico nemen. Maar ik had zelf ook wat anders kunnen doen. Ik had de bal kunnen laten gaan, omdat het lastig was om hem te controleren. Ik deed in ieder geval iets wat niet goed was en dat werd afgestraft. Dan is het uiteindelijk wel extra lekker als je de wedstrijd nog wint. Ik heb Kasper (Dolberg, red.) ook bedankt voor zijn twee goals. Het was een mooie middag", glundert De Ligt na zijn eerste Klassieker.



Door: Koen Jans