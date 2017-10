Dost maakt tegen Chaves zijn vijfde hattrick van het jaar

23:15 – In navolging van Memphis Depay heeft ook Bas Dost een hattrick gescoord op deze zondag. De doelpuntenmachine van Sporting Lissabon nam in de thuiswedstrijd tegen Chaves drie treffers voor zijn rekening. De topclub won uiteindelijk met 5-1.



Midweeks kwam Dost tegen Juventus niet tot scoren in de Champions League, maar hij maakte het zondagavond meer dan goed. Al na twaalf minuten had de Nederlander er al twee in liggen. Beide goals maakte hij met zijn hoofd. Zijn treffer na zes minuten was een kopstoot in de korte hoek uit een corner, zijn tweede goal in de twaalfde minuut was een prima kopbal uit een voorzet vanaf rechts.



Na de vroege Dost-show betrad Marcos Acuna het podium, ook hij wist twee keer te scoren en zette Sporting daarmee op een 4-0 voorsprong. Voor Dost was de koek echter niet op. Een kwartier voor tijd maakte de spits namelijk zijn hattrick compleet, wat in de wedstrijd de 5-0 betekende. Chaves wist vervolgens nog wel een eretreffer aan te tekenen, maar dat deed uiteraard niets af aan de prestaties van Dost. De spits staat dit kalenderjaar al op vijf hattricks.



Sporting staat tweede in Portugal, met twee punten achterstand op koploper FC Porto.