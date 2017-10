FC Groningen-spits Mahi biedt zijn welgemeende excuses aan

14:34 – Mimoun Mahi wordt in genade aangenomen bij FC Groningen. De aanvaller die zich na de wedstrijd tegen Willem II (0-1) negatief uitliep, erkent dat hij fout zat. "Ik heb mijn excuses aangeboden", laat hij weten.



Na een uitbarsting na wederom een teleurstelling liet de aanvaller zich gaan, waarna hij door de club geschorst werd voor de wedstrijden tegen Roda JC (KNVB Beker) en Sparta Rotterdam (Eredivisie). Maandag werd tijdens een gesprek duidelijk dat hij spijt had van zijn daad. Als 'strafmaatregel' loopt hij een week mee met de maatschappelijke projecten van de Stichting FC Groningen en volgt hij een individueel trainingsprogramma.



"Ik heb iets niet goed gedaan en daarvoor heb ik mijn welgemeende excuses aangeboden. Ik accepteer de maatregelen die zijn getroffen en ik zal me maximaal inspannen om dit alles recht te zetten. Ik hoop dat ik volgende week de mogelijkheid krijg om weer terug te keren bij het team. In deze fase heb ik namelijk maar één doel en dat is

FC Groningen helpen met mijn spel op het veld. Ik zal er deze week hard aan werken om dat doel weer te kunnen bereiken", laat hij weten op de clubwebsite.



De verwachting is dat Mahi na komende week weer aansluit bij de eerste selectie en vanaf dan weer in genade wordt aangenomen bij FC Groningen.