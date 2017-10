Ronald Koeman is niet langer de manager van Everton

14:36 – Het zijden draadje is geknapt: na een dienstverband van zestien maanden is Ronald Koeman de laan uitgestuurd door Everton. The Toffees maken via de officiële clubkanalen bekend dat de Nederlandse manager per direct zijn post verlaten heeft. Dit is gebeurd naar aanleiding van de teleurstellende resultaten.



De positie van Koeman stond al een tijdje flink onder druk bij Everton, dat slechts acht punten verzamelde in de eerste negen speelronden van het seizoen. Het is de slechtste seizoensstart van Everton sinds het seizoen 2005/2006 (vier punten na negen duels). Dat is een flinke tegenvaller voor de club uit Liverpool, aangezien er afgelopen zomer meer dan 140 miljoen euro werd uitgegeven aan zomertransfers.



Koeman kwam de afgelopen vijf wedstrijden niet tot een overwinning met Everton. De 2-5 nederlaag tegen Arsenal van afgelopen zondag is zijn laatste kunstje als manager van Everton gebleken. Na de zeperd tegen de Londense topclub bleef Koeman nog wel strijdbaar. "Natuurlijk, we staan te laag en krijgen te veel goals tegen. Ik moet nu keihard doorgaan en ik heb nog steeds vertrouwen in deze spelers en de groep", sprak Koeman bij Ziggo Sport. Hij speelde met Everton in de eerste negen speelronden al tegen de top-vijf van vorig jaar, maar dat vindt de clubleiding dus geen legitieme reden voor de teleurstellende stand van zaken op de ranglijst. In de Premier League is Everton terug te vinden op plek achttien. In de Europa League staat Everton na drie duels op één schamel puntje.



Zo begon het Premier League-seizoen met twee Nederlandse managers, maar zijn er nu geen landgenoten meer als hoofdcoach actief in de Engelse competitie. Op 11 september werd Frank de Boer al uit zijn lijden verlost bij Crystal Palace, dat samen met AFC Bournemouth als enige nog onder Everton staat.