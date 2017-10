Keizer ziet Neres groeien: "Hij kan beter communiceren"

19:27 – Marcel Keizer ziet David Neres een 'enorme' ontwikkeling doormaken. De Braziliaan van Ajax maakte in de laatste drie wedstrijden evenzoveel doelpunten en bereidde er vier voor. Met als klapper de drie assists in de Klassieker tegen Feyenoord (1-4).



Het begin van Neres in Amsterdam was moeizaam. Hij lijkt zich inmiddels meer thuis te voelen. "Je ziet meer spelvreugde bij hem", zegt Keizer tegen Ajax TV. "Hij kan beter communiceren en voelt zich natuurlijk gesterkt door doelpunten en assists. Zo werkt het natuurlijk ook. Als nieuwe speler moet je wat laten zien, om meer ballen te krijgen. Nu gaan meer ballen zijn kant op, omdat ploeggenoten weten dat er iets gaat gebeuren."



Dat samen met het communicatievraagstuk zet een stijgende lijn in bij Neres. "Het is hartstikke lastig als je hier iedere dag rondloopt, maar niets kan zeggen. We doen er alles aan om dat goed te laten verlopen. Dat betaalt zich uit in hoe hij op dit moment speelt."



Wie zich tegen Feyenoord ook liet zien was Kasper Dolberg, die twee keer scoorde. De spits kende een moeizaam begin van het seizoen. "De twee doelpunten helpen hem echt. Voor ons allemaal is dat erg lekker. Ik vond hem na de interlandperiode al goed terugkomen. Het was een beetje af en aan, we open dat het nu lekker doorzet."