Groningen geeft in statement uitleg: "Mahi wil goede wil tonen"

20:15 – In een aanvullend statement laat FC Groningen weten dat het draaien van maatschappelijke projecten door Mimoun Mahi allesbehalve een aanvullende straf is. Het is een aanvulling om goede wil te tonen, benadrukt Groningen. De Trots van het Noorden stelde vast dat er onduidelijkheid was ontstaan over de uitkomst van het gesprek tussen de club en Mahi.



De aanvaller is na het duel van vrijdag met Willem II uit de selectie gezet en speelt de komende twee wedstrijden niet. Maandag hadden beide partijen een gesprek. "Uitkomst hiervan was onder meer dat Mahi gaat meedraaien bij maatschappelijke projecten van Stichting FC Groningen in de Maatschappij om zijn goede wil te tonen", benadrukt Groningen.



Het communiqué vervolgt: "Sommige mensen lezen deze uitkomst nu alsof FC Groningen het draaien van maatschappelijke projecten een aanvulling op de straf van Mahi zou vinden. Dit is uiteraard niet het geval, maar FC Groningen begrijpt dat dit verkeerd gelezen kan worden."



Lees ook: Groningen-spits Mahi biedt welgemeende excuses aan