Makkelie: "Vasthouden van Huntelaar was een normale manier"

20:44 – Danny Makkelie spreekt tegen dat hij Klaas-Jan Huntelaar in de Klassieker van het veld had moeten sturen. De spits van Ajax speelde zondag met vuur door met geel op zak Feyenoorder Kevin Diks vast te houden. Volgens Makkelie voldeed de actie van Huntelaar niet aan de criteria om hem geel te geven.



"Niet elk vasthouden is een gele kaart", zegt Makkelie bij Ziggo Sport-programma Peptalk. "Het is een gele kaart als je een veelbelovende aanval onderbreekt. Maar hij onderbrak zijn eigen, niet die van Feyenoord. Hij hield ook niet vast, waarna hij in balbezit kwam en scoorde. Dat zijn criteria waarvoor je een gele kaart geeft. Hier was allebei geen sprake van. Dit is een normale manier van vasthouden."



In totaal deelde Makkelie zes gele kaarten uit, waarvan vier aan Ajax en twee aan Feyenoord. Beiden ploegen eindigden het duel met elf man. Voor de arbiter was het zijn eerste Klassieker.