Martens beste speelster van de wereld, Wiegman beste coach

21:55 – Het enorme succes van de Oranje-vrouwen op het EK in eigen land heeft een vervolg gekregen. Op het FIFA-gala in Londen is Lieke Martens maandag voor 2017 gekozen tot beste speelster wereld. Bondscoach Sarina Wiegman werd uitgeroepen tot beste coach.



Martens en Wiegman kenden samen een historische zomer. Met de kwaliteiten van Martens en onder leiding van Wiegman werd Nederland Europees kampioen in eigen land. Daarnaast kreeg de aanvalster ook de prijs voor beste speler van het WK, en volgde de prijs voor Europees voetbalster van het jaar. Ze had voor deze eervolle FIFA-prijs concurrentie van de Amerikaanse Carli Loyd en de Venezolaanse Deyna Castellanos.



Wiegman hield Gerard Precheur, die met Olympique Lyon de Champions League won en de Deense bondscoach Nils Nielsen achter zich. Het FIFA-gala konden Martens en Wiegman niet van dichtbij bijwonen. Oranje is in voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Noorwegen. De selectie van het Nederlands elftal bekeek de verkiezing op een video-scherm.